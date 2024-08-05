Из-за нетрудоспособности судьи Латгальский районный суд Лудзы отложил на неопределенный срок рассмотрение уголовного дела об убийстве семилетней Юстины Рейниковой, сообщает агентство LETA со ссылкой на суд.

Дата следующего судебного заседания пока неизвестна, в суде подчеркнули, что до конца лета рассмотрение дела точно возобновлено не будет.

По обвинениям в убийстве судят отца Юстины Владимира Рейникова и мачеху Сандру Рейникову. Их обвиняют в убийстве девочки, совершенном группой лиц, понимающих, что ребенок находится в беспомощном состоянии, а также в жестоком и насильственном обращении с малолетней, из-за чего ей были причинены физические и психические страдания.

Прокуратура сообщила, что, согласно обвинению, оба лица - отец и мачеха Юстины - по месту своего жительства в Резекненском крае, находясь под воздействием алкоголя, начали взаимный конфликт по поводу претензий бытового характера к маленькой Юстине, так как они не смогли справиться с воспитанием и уходом за девочкой.

Подсудимые стали кричать на девочку и намеренно бить ее по телу и голове, причинив тяжкие телесные повреждения, в результате которых наступила смерть Юстины.

С целью скрыть следы совершенного преступления они спрятали тело в подвале заброшенного дома и ввели в заблуждение государственную полицию и общественность о пропаже Юстины.

5 мая 2023 года поступила информация о том, что в Роговке Наутренской волости Резекненского края пропала без вести семилетняя Юстине. За полтора месяца были проведены различные поисковые мероприятия.

С первых же дней исчезновения девочки правоохранители работали с несколькими версиями, в том числе, что в отношении нее, возможно, было совершено преступное деяние.

Ночью 20 июня полиция задержала отца и мачеху девочки. Тело девочки с явными телесными повреждениями было обнаружено закопанным в заброшенном подвале дома, посреди леса в нескольких десятках километров от места жительства девочки - на том месте, где в свое время жил отец Юстине.

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