Госполиция разыскивает подданного Великобритании Аллана Блейка (1987 г.р.), которого в последний раз видели 29 июня, на железнодорожной станции "Доле".

Его приметы: рост около 175 — 180 см, глаза голубые, волосы выкрашены в белый цвет.

Возможно, был одет: клетчатая рубашка в коричневых тонах, шорты, летняя обувь (или кеды), кепка.

При себе могла быть темная сумка Sports Direct, небольшой серебристый чемодан и маленькая черная сумка.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

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