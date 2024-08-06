Госполиция разыскивает подданного Великобритании Аллана Блейка (1987 г.р.), которого в последний раз видели 29 июня, на железнодорожной станции "Доле".
Его приметы: рост около 175 — 180 см, глаза голубые, волосы выкрашены в белый цвет.
Возможно, был одет: клетчатая рубашка в коричневых тонах, шорты, летняя обувь (или кеды), кепка.
При себе могла быть темная сумка Sports Direct, небольшой серебристый чемодан и маленькая черная сумка.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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