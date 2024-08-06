Во время пожара на предприятии SIA Corvus Company сгорело более 88 тон различных отходов. Об этом сообщила представитель Госслужбы окружающей среды Айя Ялинска.

Ранее Госслужба окружающей среды констатировало нарушения на территории Corvus Company, которая занимается обслуживанием опасных отходов. Напомним, предприятие располагается в Риге, в микрорайоне Болдерая, на Даугавгривском шоссе 7D. На предприятии длительное время хранился больший объем отходов, чем это разрешено.

Ведомство наложило штраф за выявленные несоответствия и поручило провести вывоз отходов. Еще до пожара компания начала вывозить о том числе и опасные отходы.По информации, предоставленной компанией, в конце июня сгорело более 88 тонн отходов.

По словам Ялински, компании поручено провести геоэкологическое исследование на объекте, чтобы выяснить, не произошло ли на объекте и прилегающих к нему территориях необратимое загрязнение окружающей среды - почвы и грунтовых вод.

По результатам проверки, связанной с пожаром на предприятии в конце июня, было установлено, что на территории предприятия еще долгое время хранятся отходы нескольких классов, а также те классы отходов, которые превысили одновременно хранимые объемы. Соответственно, был сделан вывод, что управляющий опасными отходами добровольно не выполнил действия, предусмотренные его планом.

В итоге, компания разработала новый план действий, направленный на устранение оставшихся нарушений, связанных с хранением отходов на объекте.

Как сообщалось ранее, в конце июня на территории предприятия по управлению опасными отходами SIA Corvus Company в Болдерае вспыхнул крупный пожар. Получив информацию о возгорании на территории предприятия по управлению опасными отходами, на место происшествия прибыли не только спасатели, но и представители Государственной службы окружающей среды.

По предварительной информации, на объекте горели масла, различные растворители и другие материалы. В ведомстве отметили, что распространение загрязнения окружающей среды было ограничено путем предотвращения его попадания в канализационную систему, в том числе путем предотвращения попадания веществ в Даугаву.

Загрязнение локализовано, и более широкого распространения не ожидается.

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