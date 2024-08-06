Сотрудников полиции Паневежиса в минувшие выходные заинтересовал автомобиль Lexus с латвийскими номерами.
Проверив информацию по базе данных, оказалось, что оставленный на улице Вилтиес черный внедорожник был объявлен в розыск в соседней Латвии.
По делу начато досудебное расследование в соответствии со статьей 189 Уголовного кодекса Литовской Республики - "Приобретение или сбыт имущества, полученного преступным путем".
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь