Сотрудников полиции Паневежиса в минувшие выходные заинтересовал автомобиль Lexus с латвийскими номерами.

Проверив информацию по базе данных, оказалось, что оставленный на улице Вилтиес черный внедорожник был объявлен в розыск в соседней Латвии.

По делу начато досудебное расследование в соответствии со статьей 189 Уголовного кодекса Литовской Республики - "Приобретение или сбыт имущества, полученного преступным путем".

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