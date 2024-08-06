Смена поколений происходит не только на обычной полицейской службе, но и в Конной полиции. Как рассказывают в Госполиции, сейчас опытный служебный конь Реценто, отметивший свой 27-й день рождения, делится опытом с молодым Алтексом.

2 июня Реценто отметил свой 27-й день рождения (средний возраст коня — 25 — 30 лет). "Дедушка" - как ласково зовут Реценто полицейские — служит уже 22 года. Теперь он передает свой опыт юному поколению: учит, как работать в паре с наездником, как вести себя с детьми, как работать возле образовательных учреждений и многому другому.

Реценто родился летом 1997 года, а 20 августа 2002 года Государственная пограничная служба передала его и еще четверых коней — Диего, Мелниса, Эмилса и Виски — Госполиции. За это время Реценто зарекомендовал себя как очень умный и работоспособный конь.

Параллельно службе в Госполиции он представлял полицейскую команду на соревнованиях по конкуру. Затем он полностью переключился на работу в полиции, помогая обучать новых наездников.

4 апреля 2024 года к Конной полиции присоединился 5-летний Алтекс из Добельского края. На конкурсе "Rudens pērles 2023" он занят 3-е место как лучший представитель породы. Эксперты считают, что у Алтекса очень больший потенциал для работы в Конной полиции.

На сегодняшний день в Госполиции работают пять коней — Реценто, Лилиом, Константинополь (Костя), Гайзерс и Алтекс.

Fоtо: Valsts policija

Fоtо: Valsts policija

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