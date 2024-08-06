Во вторник из-за небольшого пожара из торгового центра "Akropole Alfa" были эвакуированы почти 2000 человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
В службе рассказали, что в 13:31 поступила информация о том, что в торговом объекте на Бривибас гатве в Риге образовалось задымление.
Прибывшие на место пожарные установили, что в одном из помещений загорелись бытовые вещи на площади один квадратный метр. Пламя было потушено до прибытия пожарных-спасателей с помощью огнетушителей.
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