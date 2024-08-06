В Риге, на перекрестке улиц Баяру и Лаймдотас, произошло ДТП. На этом перекрестке аварии происходят регулярно. В причинах этого разбирались 360TV Ziņneši.

Представитель объединения "Город для людей" Карлис Крекис рассказал, что аварии на этом перекрестке происходят регулярно: "Это не удивительно, что здесь происходят аварии. Они будут происходить снова и снова, это совершенно очевидно... "Лежачий полицейский" не очень эффективен, так как находится за 50 метров до перекрестка, в этих 50 метрах можно рывком разгоняться и пересекать перекресток уже с 50-60 км/ч. Это возможно, и это и делают водители. На таких перекрестках происходят регулярные столкновения".

Эксперт по безопасности движения Оскарс Ирбитис поясняет: "Это жилая зона со всеми этими внутренними улочками, где должно быть безопасное движение, медленное движение, и, в принципе, ребенок на велосипеде должен быть приоритетным". В жилой зоне дети должны иметь возможность свободно играть на улице, не опасаясь, что их кто-то переедет, но, к сожалению, реальность другая.

Вооружившись радаром, создатели передачи вместе с Карлисом констатируют, что в середине дня водители более-менее дисциплинированы, однако находятся и те, кто почти вдвое превышает разрешенные 20 км/ч. Ситуация более драматична в ранние утренние часы и время после работы, когда жилые зоны многие используют для объезда пробок.

Карлис считает, что люди за рулем особо не думают, на знаки не смотрят и воспитывать их с помощью полиции непродуктивно — нужно менять инфраструктуру: — Возможно, нужно сузить проезжую часть возле перекрестка, поднять перекресток и сделать все, чтобы транзит был неудобным и неприятным ".

Еще одной проблемой эксперты признают неясные и меняющиеся правила — и изменение разрешенной скорости, и изменение значения улиц. "Водитель в любом случае должен смотреть на дорожные знаки. Один из подходов, который применяется в таких внутренних кварталах, где должно быть медленное движение, там организуют перекрестки дорог одинакового назначения. Это значит, что каждый водитель при подъезде к каждому перекрестку должен убедиться в безопасности. Это одно из лучших решений. На улицах с более оживленным движением следовало бы организовать четкие и понятные указатели, где находится главная дорога, и не менять их значение", - считает Ирбитис.

Самым тревожным в этой истории является тот факт, что такие жилые зоны, куда машины мчатся гораздо быстрее, чем это разрешено, есть по всей Риге и во всех районах. Пока инфраструктура в городе не приведена в порядок, остается только надеяться на здравый смысл водителей.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !