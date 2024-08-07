Во вторник в дорожно-транспортном происшествии в Курземе погиб мотоциклист, сообщили в Госполиции.
Вчера примерно в 21:50 в Госполицию поступила информация о том, что в Лажской волости Южнокурземского края произошло ДТП. Управлявший мотоциклом Suzuki на дороге Кулдига-Айзпуте-Личи мужчина съехал с проезжей части дороги.
От полученных травм водитель скончался на месте аварии.
В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс и выясняются точные причины происшествия.
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано в общей сложности 130 ДТП, в которых погиб один и пострадали еще шесть человек, в том числе один велосипедист и один водитель электрического самоката.
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