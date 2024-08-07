В ходе трехдневной проверки в конце июля сотрудники дорожных служб Литвы не пустили в Литву из Латвии девять грузовиков из третьих стран, у которых не было разрешений или они использовали их ненадлежащим образом.

Всего с понедельника по среду на прошлой неделе было проверено 800 транспортных средств, сообщила в среду Литовская администрация безопасности на транспорте (ЛАБТ).

"Действия перевозчиков из третьих стран показали, что информация перед акцией помогает недобросовестным перевозчикам заранее принимать решения и, таким образом, потенциально действовать не совсем честно, поэтому чтобы увидеть истинную ситуацию, реагировать на это должны и мы", - сказал для пресс-релиза заместитель директора ЛАБТ Томас Колендо.

В отчете говорится, что во время кампании пять водителей в Литве также были подвергнуты административной ответственности за отсутствие разрешения или его неправильное использование. Им было запрещено ехать дальше до устранения нарушений.

ЛАБТ вместе со Службой охраны государственной границы Литвы, Таможенным департаментом и полицией проводила проверки грузовиков на границе Литвы с Латвией - на пограничных пунктах "Салочяй"-"Гренцтале" и "Смелине"- "Медуми".

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