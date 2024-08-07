По информации очевидцев, в среду, около 14.00 загорелась постройка в районе Гинибу дамбис.

Как отмечают в Государственной пожарно-спасательной службе, в 13.53 загорелся горит ангар. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

Более подробная информация будет предоставлена позже.

Судя по фото очевидцев, пожаром охвачена большая площадь, поскольку дым виден из разных районов города.

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