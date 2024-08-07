По информации очевидцев, в среду, около 14.00 загорелась постройка в районе Гинибу дамбис.

Как отмечают в Государственной пожарно-спасательной службе, в 13.53 загорелся горит ангар. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

Судя по фото очевидцев, пожаром охвачена большая площадь, поскольку дым виден из разных районов города.

На месте происшествия работают 40 пожарных, восемь пожарных машин, две автолестницы, специализированный автомобиль для шлангов и пены.

В месте пожара образовалось сильное задымление, поэтому Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает людей, проживающих в Риге, в районе Ганибу дамбис, закрыть окна и двери зданий, выключить вентиляционные и рекуперационные установки.

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