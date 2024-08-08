В среду вечером в Риге, в канале Югла, произошла утечка нефтепродуктов на площади около 80 квадратных метров, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Чтобы ограничить утечку, на месте происшествия были установлены заградительные боновые линии длиной 100 метров.

Для оценки ситуации использовался также беспилотный летательный аппарат.

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Государственной службы окружающей среды (VVD) Айя Ялинска, точный источник загрязнения пока не установлен, однако видимая площадь загрязнения была достаточно небольшой. Загрязнение могло быть вызвано и небольшим количеством нефтепродуктов.

Указанное место находится рядом с кооперативом владельцев лодок и гаражей "Nāra", и Государственная служба окружающей среды не исключает возможность, что загрязнение могло произойти из-за того, что топливо пролилось в воду из-за неправильно произведенной процедуры заправки или же инцидента на воде. Также нефтепродукты могли попасть в канал Югла через ливневую канализацию.

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