В пятницу, 9 августа, из пруда на аллее Звейниеку в Лиепае вытащили тело погибшего человека, сообщили агентству LETA в Государственно пожарно-спасательной службе (VUGD).

Останки переданы Государственной полиции, которая будет устанавливать обстоятельства случившегося.

В этом году сотрудники VUGD участвовали в извлечении из воды 69 погибших, в том числе 44 погибших в купальный сезон, который начался 15 мая. В прошлом году за весь год из водоемов на поверхность были подняты тела 116 погибших, 50 из них - во время купального сезона.

VUGD напоминает о необходимости соблюдать осторожность во время отдыха у воды. Необдуманное и безрассудное поведение, а также незнание часто приводят к трагическим несчастным случаям.

В теплые месяцы года происходит больше всего несчастных случаев у водоемов.

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