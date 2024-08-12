В воскресенье, 11 августа, в Резекненском крае мотоцикл наехал на упавшее на дорогу дерево. В результате на месте происшествия погиб пассажир мотоцикла.
Как сообщает Государственная полиция, авария произошла на местной автодороге V592 Варакляны-Нагли-Жоготи.
В связи с произошедшим возбужден уголовный процесс.
За прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в девяти авариях пострадали в общей сложности 13 человек, среди них один велосипедист и один водитель электосамоката.
В сфере дорожного движения полиция оформила 408 протоколов об административных правонарушениях, в том числе было зафиксировано 219 нарушений скоростного режима и два случая агрессивного вождения.
По факту вождения в состоянии алкогольного опьянения начато шесть административных процессов и девять уголовных процессов. В рамках трех уголовных процессов было принято решение о конфискации транспортного средства.