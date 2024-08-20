На улице Латгалес в Кенгарагсе в субботу днем сгорела квартира. До пожара в ней проживали несколько мужчин, но в момент возникновения пламени жилье было пустым. Арендаторы в это время доставляли еду клиентам.

"Хорошо, что кто-то проходил мимо и вызвал пожарных", – рассказывает местная жительница. "Их самих не было дома. Потом они появились, приехали с сумками", – подчеркнула она. На момент пожара жильцов не было дома.

"Мы здесь тоже все не понимаем, из-за проводки это произошло или они забыли какие-то кастрюли. Но, конечно, есть хозяйка жилья, и она тоже должна отвечать за своих арендаторов", - объяснила соседка.

Другие жители также хвалят отзывчивость прохожих в критический момент и отдают должное пожарным. Те прибыли очень быстро, поэтому ущерб оказался незначительным.

Экстренные службы вызвали совершенно незнакомые парни, рассказала жительница дома Вера. Пожарные приехали оперативно. Были опасения, где они смогут припарковаться, но им удалось найти место.

"Потом я думала, как они подтащат шланг, но как только открыли дверь и развернули его, он оказался длиной в километр и мгновенно был у подъезда. Парни приехали и быстро все сделали, буквально за минуту уже были на балконе", – поделилась Вера.

Пожарные сообщают, что работы по тушению заняли час, и особых затруднений не возникло.

Сами арендаторы квартиры, парни из Узбекистана, которые иногда проживают в апартаментах по шесть и более человек, не признают своей вины в возникновении пожара. Это несчастный случай – таков их вывод.

Мужчины говорят, что в данный момент они не могут попасть в квартиру, так как ключи у кого-то другого. Отчаянные звонки в дверь не помогают, и, возможно, на некоторое время, пока иностранные гости выясняют отношения между собой, окружающим будет спокойно. Громкий и не слишком аккуратный образ жизни приезжих заставил многих соседей задуматься о переезде.

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