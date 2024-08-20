Во вторник на территории фудкорта торгового центра Sāga в Риге вспыхнул пожар. Эту информацию подтвердила администрация ТЦ.
Из-за пожара в торговом центре сработала сигнализация, затем была проведена эвакуация посетителей.
На место происшествия прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. После ликвидации пожара и проверки противопожарной безопасности в 19.00 ТЦ возобновил работу.
В результате пожара никто не пострадал.
Также в ТЦ отметили, что фудкорт возобновит работу только утром 21 августа.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь