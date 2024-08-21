Во вторник, 20 августа, за перевозку 24 человек, незаконно пересекших государственную границу, в оборудованном в автомобиле тайнике был задержан негражданин Латвии, сообщили порталу Delfi в пограничной службе.

Пограничники в Краславском крае остановили автомобиль марки Mercedes Benz Sprinter 312, которым управлял негражданин Латвии. Во время проверки автомобиля у пограничников возникли подозрения, что в кузове автомобиля, где была сложена дрова, оборудован тайник. Визуальный осмотр подтвердил подозрения пограничников — был обнаружен тайник в прицепе, в котором находились 24 человека африканского происхождения без проездных документов. У них также не было действительных виз и разрешений на проживание.

Против негражданина Латвии возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 285.1 Уголовного закона за умышленное предоставление возможности незаконного пребывания в Латвийской Республике, если такая возможность была предоставлена более чем пяти лицам.

Граждане третьих стран были задержаны при попытке незаконного пересечения государственной границы в соответствии с распоряжением Кабинета министров №184 от 12 марта 2024 года "О введении усиленного режима работы системы охраны границы".

С октября прошлого года вступили в силу изменения в Уголовном законе, предусматривающие более строгие наказания за незаконную перевозку лиц через государственную границу. Государственная пограничная служба уже неоднократно сообщала о реальных тюремных сроках на несколько лет, но нарушители продолжают придумывать различные творческие способы, как попытаться перевезти мигрантов, сообщили порталу Delfi в пограничной службе.

"В этом случае возможное наказание, которое может включать лишение свободы на срок от двух до восьми лет, не удержало негражданина Латвии от совершения серьезного нарушения, однако и в этот раз бдительность пограничников оказалась выше оригинального способа, выбранного для совершения преступления", - отметили в погранслужбе.

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