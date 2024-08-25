24 августа на юге Эстонии в аварию попал туристический автобус из Латвии. В результате дорожно-транспортного происшествия пять пассажиров автобуса доставлены в больницу, сообщает эстонский Delfi.

В субботу, 24 августа, в 15:43 в эстонский центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 42-м километре дороги Валга-Уулу в волости Тырва, Валгамаа.

По предварительным данным полиции, латвийский туристический автобус MAN, которым управлял 62-летний мужчина, ехал по трассе из Валга в Таагепера, когда его начал обгонять автомобиль Chevrolet Aveo, которым управлял 72-летний мужчина. В результате маневра автомобиль врезался в бок автобуса.

Автобус вылетел с дороги вправо и упал на бок. Помимо водителя, в автобусе находились 20 пассажиров, пятеро из которых на машине скорой помощи были доставлены в больницу для медицинского осмотра. Остальные пассажиры будут доставлены полицейским автобусом в Валка, где их заберет другой автобус.

Водитель автобуса, водитель легкового автомобиля и пассажиры автомобиля в результате аварии не пострадали. Водители были трезвы и имели право водить машину соответствующей категории.

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