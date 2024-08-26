Рижское Центральное управление государственной полиции самоуправления (RVPP) просит опознать мужчину, изображенного на фото в светлой рубашке. 15 июля 2024 года, вскоре после 2:00 в Старой Риге он кинул неизвестный предмет (возможно, шумовую гранату), после чего прогремел взрыв. Действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщают в полиции.

В случае опознания полиция просит звонить по телефонам 26272071 или 67181191.

Согласно поступившему в RVPP заявлению, в Старой Риге были брошены в общей сложности два неизвестных предмета (возможно, шумовые гранаты) — один предмет выброшен на начальном участке улицы Пелду, а второй на улице Грециниеку напротив бара "Ежик в тумане".

По этому событию начат административный процесс.

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