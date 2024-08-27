По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), 27 августа, незадолго до полудня на пульт дежурного поступил сигнал из Адажи, где открытым пламенем горит ангар.

Сообщение о возгорании на улице Леюпес в Адажи поступило в 11.42. На месте происшествия работают 27 спасателей.

ГПСС обратилась к окрестным жителям закрыть окна и по возможности выключить вентиляцию, поскольку горит пластмасса.

Информация будет дополняться.

Fоtо: Ādažu novads

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