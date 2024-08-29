Госполиция предоставила подробности трагических событий в Олайне. Известно, что убитой девочке было всего 5 лет, а рядом с домом нашли тело ее отца (1981 г.р.) со следами насильственно смерти.

От более подробных комментариев по этому делу полиция пока воздерживается.

В Олайнском самоуправлении пояснили, что семья не находилась на учете ни в Сиротском суде, ни в Социальной службе. Члены семьи также не попадали в поле зрения органов правопорядка.

Как уже сообщалось ранее, тело мужчины обнаружили в минувший вторник, затем в квартире нашли и тело ребенка со следами насилия.

По делу начат уголовный процесс, по делу назначены экспертизы.

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