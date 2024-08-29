В четверг, 29 августа, в середине дня микроавтобус на улице Таллинас в Риге сбил ребенка, который перебегал дорогу в неразрешенном месте, сообщили порталу Delfi обеспокоенные очевидцы. Движение транспорта на месте происшествия было временно ограничено. Медики оказали помощь одному пострадавшему, который в тяжелом состоянии был госпитализирован, сообщили порталу Delfi в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

По словам очевидцев, ребенок перебегал улицу Таллинас в неразрешенном месте, а микроавтобус в этот момент поворачивал с улицы Красотаю на улицу Таллинас. Именно тогда произошел несчастный случай.

Между тем, по наблюдениям портала Delfi, на место происшествия также прибыли два автомобиля NMPD, в одном из которых находилась реанимационная бригада. Позже она уехала. После 14.00 на месте происшествия еще оставалась полиция.

Именно на перекрестке, где произошла авария, "Общество развития Гризинькалнса" хотело добиться создания пешеходного перехода, но Рижская дума эту идею не поддержала.

Biedrība 2x ir oficiāli lūgusi pārejas, regulāri runā par to neoficiāli, “izsitusi”, ka jau ir atbilstošs apgaismojums uzstādīts.



Bet @RigasDome deputātiem un ierēdzņiem drošais ceļš ir tikai lozungs. Nulle izpratnes par mazāk aizsargātajiem. https://t.co/oJ2XJtWi5E — Kaspars Kursišs (@kurkaspars) August 29, 2024

Как заявили порталу Delfi в NMPD, в 13.39 поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием на перекрестке улиц Таллинас и Красотаю в Риге. Одновременно прибыли две бригады медиков, в том числе бригада врачей-специалистов, которые помогают в самых критических случаях.

Медики оказали помощь одному пострадавшему, который в тяжелом состоянии был доставлен в медучреждение.

Как сообщили порталу Delfi в Госполиции, по предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen сбил несовершеннолетнего на перекрестке улиц Таллинас и Красотаю в Риге.

5. maršruta trolejbusu kustība atjaunota. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) August 29, 2024

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