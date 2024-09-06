В пятницу, в 12.47 на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступило сообщение о пожаре на улице Мейрану в Риге. По предварительным данным, в Плявниеки горит ангар.
На данный момент на месте происшествия работают несколько пожарных расчетов, которые пытаются ограничить распространение огня. Из-за пожара возникло сильное задымление.
Жителей микрорайона призывают закрыть окна и по возможности выключить вентиляцию.
В Rīgas satiksme сообщили, что из-за пожара временно остановлено движение автобуса 13-го маршрута (ж/д "Бабите" - Клейсти - Пречу-2).
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