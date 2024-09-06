В пятницу, в 12.47 на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступило сообщение о пожаре на улице Мейрану в Риге. Как оказалось, горел старый ангар, пламя перекинулось и на соседние здания. Из-за сильного задымления жителей микрорайона призвали закрыть окна и по возможности отключить вентиляцию.

К моменту приезда пожарных открытым пламенем горела часть деревянного ангара. Общая площадь пожара составила 950 квадратных метров.

Под воздействием жара загорелась также стена соседнего ангара площадью 170 квадратных метров, фасад административного здания площадью 100 квадратных метров, а также кусты.

В 15.19 распространение огня удалось ограничить. Работы на месте происшествия продолжаются. По данным ГПСС, на месте происшествия работают несколько пожарных расчетов, восемь автоцистерн и автолестница.

Из-за пожара возникло сильное задымление. Жителей микрорайона призывают закрыть окна и по возможности выключить вентиляцию.

В Rīgas satiksme сообщили, что из-за пожара временно остановлено движение автобуса 13-го маршрута (ж/д "Бабите" - Клейсти - Пречу-2).

Ангар располагается рядом со сданным в эксплуатацию зданием, в котором размещены художественно-декорационные мастерские и репетиционные залы. Строительство комплекса ведется компанией Velve. Заказчик объекта — госпредприятие Valsts nekustamie īpašumi.

В будущем здание ангара должны были снести, а не его месте возвести новый, однако уже не в рамках проекта, осуществляемого Velve.

По одной из версий, причиной пожара могла стать старая электропроводка.

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