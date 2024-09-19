Государственная полиция просит жителей помочь в поисках пропавшего без вести Габриэля Круминьша, 2014 года рождения.
Мальчик вышел в четверг из дома в Риге на улице Крустпилс, чтобы пойти в школу на улице Сеску в Риге, но на занятия не пришел. Домой он также не вернулся.
На мальчике была чёрная куртка с белыми рукавами, зелёная футболка с чёрным принтом, джинсы и обувь чёрного цвета. С собой был синий рюкзак.
Полиция призывает посмотреть фотографии мальчика и откликнуться всем, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по телефону 110.
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