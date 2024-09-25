По информации полиции Германии, в минувшее воскресенье во Франкфурте был задержан 42-летний гражданин Латвии, въехавший из Польши на рейсовом автобусе.

При проверке его личных данных оказалось, что ранее иммиграционная служба федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн приняла решение о его депортации из страны.

Также известно, что латвийца уже дважды депортировали из Германии в июле и августе 2023 года.

После завершения полицейских процедур задержанного отправили обратно в Польшу.

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