По информации полиции Германии, в минувшее воскресенье во Франкфурте был задержан 42-летний гражданин Латвии, въехавший из Польши на рейсовом автобусе.
При проверке его личных данных оказалось, что ранее иммиграционная служба федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн приняла решение о его депортации из страны.
Также известно, что латвийца уже дважды депортировали из Германии в июле и августе 2023 года.
После завершения полицейских процедур задержанного отправили обратно в Польшу.
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