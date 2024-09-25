Государственная полиция передала в прокуратуру для предъявления обвинения дело против жителя Лиепаи о публичном прославлении военных преступлений, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной полиции Мадара Шершнёва.

В мае этого года Государственная полиция получила информацию о том, что на стене Лиепайского музея оккупации со стороны двора появилась наклейка с изображением пятиконечной звезды, серпа и молота, георгиевской ленты и надписью на русском языке.

Сотрудники Государственной полиции возбудили уголовное дело и задержали предполагаемого нарушителя, а также обратились в суд за санкцией на арест.

Задержанный является жителем Лиепаи и ранее не попадал в поле зрения полиции.

Сотрудники Государственной полиции завершили расследование по уголовному делу и передали материалы дела в прокуратуру для начала криминального преследования.

В соответствии с Криминальным законом Латвии, за подобное действие предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, или денежного штрафа.

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