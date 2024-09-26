В Польше задержан Александр Сидоренко, который вместе с судебным исполнителем Роландом Вейнбергом и нотариусом Ингой Муцней проходит по делу о мошенничестве с квартирой пенсионерки.

На портале tiesas.lv указано, что назначенное на 23 сентября судебное заседание было отложено из-за неявки одного из подсудимых. По словам адвоката, обвиняемого задержали в одной из стран Евросоюза.

Госполиция начала уголовный процесс по этому делу в январе 2021 года: преступники, используя поддельный вексель, продали на аукционе недвижимость, принадлежащую пенсионерке 1932 г.р., оставив себе полученные таким образом 28 000 евро.

У следствия были основания подозревать, что в результате действий судебного исполнителя Вейнберга 88-летняя женщина потеряла квартиру и 28 000 евро. Передача Nekā personīga на телеканале http://rus.delfi.lv/temi/tv3" title="TV3" class="ttl_link textTag_37258914" target="_blank">TV3 в апреле 2021 года сообщала, это не первая схема, в результате которой из-за сравнительно небольшого долга должники теряют жилье или внушительные суммы, и в которой фигурирует Вейнбергс.

Элеонора Лякса жила в двухкомнатной квартире на улице Лугажу в Риге с середины прошлого века. Уже много лет она жила одна — муж умер, а детей у них не было.

Первые долги за услуги http://rus.delfi.lv/temi/rigas-namu-parvaldnieks" title="Rīgas namu pārvaldnieks" class="ttl_link textTag_40948707" target="_blank">Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) у пенсионерки появились еще восемь лет назад. Тогда их удалось закрыть. Но в последнее время у женщины начались серьезные проблемы со здоровьем, ей стало тяжело ходить. Она выходила из дома все реже и часто забывала оплачивать коммунальные платежи. Из-за долгов RNP два года назад обратился в суд.

Общая сумма долга немного превышала 1000 евро. Суд вынес решение в пользу RNP, и судебное решение было отправлено присяжному судебному исполнителю Вейнбергу. Хотя у него было право проверить счета должницы, где на тот момент было около 8000 евро, он не стал снимать оттуда деньги, а вместо этого выставил на продажу ее единственное жилье.

Оно было продано за 30 700 евро. После закрытия долгов перед RNP оставшуюся сумму нужно было перевести на счета пенсионерки, но судебный исполнитель не сделал этого.

Дальняя родственница Элеоноры, внучка ее сестры, при уборке квартиры нашла документы, в числе которых был вексель. В нем было написано, что в апреле, через два месяца после того, как суд подтвердил принудительное выставление жилья на продажу, пенсионерка заняла 28 000 евро у некоей Кристины Луценко, женщины 30 лет. Эта сумма идентична той, которую она должна была получить после продажи квартиры.

Вексель был выдан в Иманте, в то время, когда пенсионерка не могла одна выйти из дома. Экспертиза выяснила, что подпись на векселе не была сделана Элеонорой Ляксой — ее подделали, и достаточно неумело.

Уже через две недели после выдачи векселя Луценко обратилась к нотариусу Инге Муцине и в суд, чтобы получить деньги. Дело опять было направлено Вейнбергу, и он перечислил 28 000 евро на счет Луценко, открытый в Великобритании. Никто из должностных лиц не проверил подлинность векселя.

Представительница Ляксы считает, что действия присяжного нотариуса подозрительны: он сознательно задерживал выплаты на счет должницы, а с британского счета Луценко деньги могли быть перечислены третьему лицу. В итоге пенсионерка осталась не только без жилья, но и без денег, на которые можно было купить другую квартиру или хотя бы покрыть расходы на содержание в пансионате. Представители Ляксы обратились в прокуратуру, был начат уголовный процесс о мошенничестве в крупном размере.

Сам судебный исполнитель в письменной форме ответил передаче, что без продажи жилья нельзя было удовлетворить требования RNP в разумные сроки и что закон прямо не указывает, что делать с оставшейся от продажи жилья суммой. Вейнберг угрожал также журналистам Nekā personīga уголовной ответственностью за очернение.

В пресс-службе Госполиции сообщили, что в рамках уголовного производства было проведено расследование, в результате которого были получены и подкрепленные доказательства, а по подозрению в совершении преступления задержаны три человека, двое из которых арестованы.

В ходе расследования уголовного дела были получены также доказательства, дающие основания признать подозреваемыми и двух государственных должностных лиц.

Расследование установило, что жертвой мошенников стал и мужчина 1962 г.р., который потерял свою недвижимость в результате преступной деятельности группы. В этом случае они также использовали поддельный вексель.

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