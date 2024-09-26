Похитившая шестилетнего мальчика в вильнюсском торговом центре Akropolis женщина ехала с плачущим ребенком к себе домой на трех автобусах. Однако ни в одном из них никто не обратил внимания на плачущего мальчика. Картина в доме женщины была говорящая за себя, рассказал отец мальчика Владас.

Родители ребенка провели бессонную ночь, им было сложно расслабиться и хотелось поблагодарить всех за участие в поисках.

"Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех, кто помог спасти ребенка. Результат положительный, ребенок спасен, это хорошо. Благодарю СМИ за то, что они работают тактично и точно. (...) Помощь СМИ помогла мгновенно, мобилизовав общество. И это помогло полиции сделать свое дело. В результате, через три часа ребенок был найден живым и здоровым", – сказал Delfi Владас.

Он сказал, что и в страшном сне ему не мог привидеться такой сценарий, что в таком месте, как Akropolis, где столько людей и камер, может произойти такое преступление.

"Сейчас уже ясно, что речь идет о женщине с психологическими проблемами, у нее рецидив, это не первая попытка совершить подобное", – сказал Владас.

Он сказал, что не может объяснить, почему его сын ушел с чужим человеком. Мужчина предполагает, что на ребенка было оказано психологическое давление.

"У нас волевой и сильным мальчик, это не такой ребенок, которого взял за руку и повел, но женщина напугала его. Сын сказал, что не помнит, что она говорила, поскольку она по большей части молчала: просто подошла, взяла за руку и увела. Представляете", – сказал Владас.

Он предполагает, что ребенок из страха какое-то время подчинялся. Мама мальчика не сразу поняла, что произошло несчастье. Когда она не увидела мальчика тем, где его оставила, сначала подумала, что он пошел к магазину игрушек, сейчас вернется. Такое уже бывало. Первые полчаса после того, как мать сообщила, что пропал мальчик, особого страха не было, она ждала у информации, в надежде, что ребенок придет.

Видимо, в это время женщина вывела мальчика из магазина, он, скорее всего, шел, думая, что идет к маминой машине. Владас говорит, что не может понять, почему люди не реагировали, когда его сын начал кричать и плакать.

"Кульминацией всего были три автобуса, три пересадки. Три автобуса, плачущий ребенок с чужой женщиной. Они приехали к дому женщины. Полиция сказала, что дом напоминал берлогу. Ребенок был заперт на три часа", – рассказал Владас.

Отец благодарит всех и предупреждает других родителей.

"Благодарю всех, кто помог, и хочу предупредить всех, кто поверить не может, что такое возможно: берегите детей", – сказал Владас.

Женщина находится в больнице Delfi напоминает, что в среду ближе к вечеру из ТЦ Akropolis 57-летняя женщина (1967 г.р.) вывела шестилетнего мальчика. После задержания подозреваемую передали в руки врачей.

Полиция начала расследование по факту похищения ребенка.

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