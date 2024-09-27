Одного ударили ножом, у другого украли деньги, кругом царит антисанитария — жители Валмиерского социального дома жалуются на нечеловеческие условия проживания. Об этом сообщает lsm.lv со ссылкой на программу 4. studija на ЛТВ.

Муниципалитет выделяет квартиры в социальном доме и многодетным семьям, и сиротам, и лицам, вернувшимся из мест заключения, и инвалидам, малоимущим и социально незащищенным лицам. За тем, что происходит в доме, никто не следит, но жители хотят, чтобы вернули дежурного.

Жертвами насилия чаще всего становятся те обитатели соцдома, которые не могут за себя постоять. Обращение в самоуправление не помогло, а тем временем в доме царит антисанитария и беспорядок. В душ приходят мыться даже незнакомые люди с улицы.

В Управление по социальным делам Валмиерского края пояснили, что на первом этаже здания расселены лица, освободившиеся из мест заключения, а также бездомные, а на верхних этажах более просторных помещениях с кухней и туалетом — живут семьи с детьми.

Одна из жительниц рассказала, что ей страшно жить здесь со своим ребенком, поскольку недавно один бывший заключенный избивал пенсионеров, потому что те не открывали ему двери. Еще один житель недавно получил от агрессивного соседа пять ножевых ранений и чудом остался жив.

Маргинальные личности постоянно издеваются над соседями, требуют и отбирают у них деньги. Причем их жертвой стала и инвалид 1-й группы, которая не может себя защитить.

Запуганные жильцы обратились с жалобой в думу, однако там лишь посоветовали написать мэру. Раньше в доме работал дежурный, следивший за порядком, но потом его убрали.

Также в Валмиерской соцслужбе заявили, что их работники ходят разговаривать с жильцами социального дома, если получают известия от муниципальной полиции о каки-нибудь конфликтах. Также там призвали жильцов быть более активными. В свою очередь, в Валмиерской муниципальной полиции отметили, что конфликты в проблемном доме начинаются после распития алкоголя.

Одни жильцы, которые обратились за помощью на телевидение, хотят, чтобы в дом снова вернули дежурного. Правда, в Соцслужбе отметили, что его убрали по просьбе жильцов дома, недовольных тем, что затрагивается их право на личную жизнь. Другие же жители считают этот дом криминогенной зоной и боятся в него возвращаться.

Как и когда будет решена эта проблема — непонятно. В Валмиерской муниципальной полиции лишь подчеркнули, что главной проблемой этого дома являются "алкоголь и люди, которые считают, что у них есть только права, но нет обязанностей".

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