По информации пресс-службы Госполиции, 24 сентября полицейские задержали в микрорайоне Плявниеки мужчину, у которого нашли и изъяли большое количество наркотиков, а также весы.

Задержание проводилось на основании полученной ранее информации о том, что мужчина может хранить у себя дома наркотические вещества.

В минувший вторник полиция задержала 42-летнего подозреваемого в микрорайоне Плявниеки. Изначально у него нашли около 10 граммов амфетамина, а затем во время обыска по месту жительства — еще более 100 граммов амфетамина и весы.

Подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. По делу начат уголовный процесс.

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