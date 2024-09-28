В пятницу поздно вечером во время гонки в Утене произошло жуткое ДТП: во время ралли автомобиль въехал в группу людей. Много пострадавших, начато расследование.

Портал Go4speed сообщает, что трагическую аварию потерпел латвийский экипаж Кристап Телле/Каспар Грива.

По данным полиции, в 21.50 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Утене. Во время мероприятия Samsonas Rally Utena автомобиль врезался в толпу зрителей.

Очевидцы сказали Delfi, что один человек погиб, еще нескольких реанимируют. Факт смерти одного зрителя подтвердила полиция.

Выяснилось, что пострадали 14 человек. На месте происшествия работали врачи и полиция. Начато расследование. Люди информировали редакцию, что ДТП произошло на крутом повороте.

Рулоны с сеном, на которых была стрелка поворота, снесли другие автомобили, а экипаж из Латвии, не зная, что там поворот, врезался в толпу людей. В социальной сети Facebook Samsonas Rally Utena поделилось следующим сообщением: "Во время Samsonas Rally Utena 2024 на участке в пределах города произошло ДТП. Сейчас ведется расследование".

Чуть позже представители Samsonas Rally Utena дали больше информации. "В 21:47, на четвертом этапе экипаж по непрогнозируемым причинам выехал с трассы, в результате пострадали 9 человек. К сожалению, один из них от полученных травм скончался на месте. Остальным была оказана медицинская помощь.

По решению коллегии спортивных комиссаров состязания были остановлены. Литовская федерация автоспорта продолжает расследование. Когда будут известны новые факты, с ними ознакомят общество. Вся община состязаний выражает глубокие соболезнования пострадавшим и их близким. Мы желаем наискорейшего выздоровления пострадавшим и скорбим вместе с близкими погибшего".

"Состязания остановлены, После такой трагедии было бы бесчеловечно их продолжать. Пока идет расследование, неясно, по чьей вине это произошло. Насколько известно, 6 человек получили очень серьезные травмы, в числе пострадавших, кажется, есть и волонтер, а также охранник. Точные данные нам пока недоступны", – сказал президент организовавшего ралли клуба Арвидас Петкявичюс и выразил искренние соболезнования близким погибшего.

По неофициальным данным, погиб житель Зарасай. Шестеро получивших серьезные травмы людей были доставлены в вильнюсскую больницу.

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