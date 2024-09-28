В пятницу поздно вечером в Литве произошла трагедия, которая потрясла общество. Во время ралли в Утене гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей. В субботу организаторы ралли поделились комментарием, в котором указали, что причина трагедии - ошибка экипажа. Мэр города Мариюс Каукенас подчеркнул, что после этого происшествия придется сделать выводы.

Delfi напоминает, что в пятницу поздно вечером в Утене произошла трагедия – во время ралли Samsonas Rally Utena 24 автомобиль врезался в толпу зрителей, один человек погиб, 14 получили различные травмы.

Портал Go4speed сообщает, что трагическую аварию потерпел латвийский экипаж Кристап Телле/Каспар Грива.

В социальной сети Facebook Литовская федерация автоспорта поделилась сообщением о несчастье.

"Последний этап чемпионата Литвы в Утене, несмотря на все меры безопасности высшего уровня, к сожалению, завершился трагедией. Погиб человек, пострадали другие люди. Состязания в Литве проводятся только после утверждения идеального плана в сфере безопасности, а в спортивных автомобилях установлены системы GPS, связанные с общей системой безопасности, с помощью которых можно быстро реагировать на происшествия. Кроме того, безопасность обеспечивает множество профессионалов в сфере безопасности, постоянно говорят о наблюдениях за безопасностью на состязаниях.

Обстоятельства трагедии, которая произошла в пятницу, нетипичные из-за возможной ошибки экипажа, спортивный автомобиль вместо того, чтобы притормозить и повернуть, поехал прямо и съехал с дороги дальше, чем можно было предусмотреть. В ДТП погиб один человек, количество пострадавших уточняется.

Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, а по решению спортивных комиссаров состязания были остановлены. Литовская федерация автоспорта старается собрать как можно больше информации об обстоятельствах происшествия, чтобы провести полное расследование. Наши мысли и соболезнования с семьями пострадавших и их близкими в этот тяжелый час. Просим сдержанности, сплочения и и всесторонней помощи пострадавшим. Когда у нас будет больше информации о деталях происшествия, мы ими поделимся с обществом", – сообщает федерация.

Высказался и мэр Мэр Утены

Мариюс Каукенас сказал, что придется делать выводы.

"Вчера в Утене началось традиционное ралли, которое завершилось трагедией. В Утене на протяжении многих лет проходили ралли – зимой и летом, в городе и в районе, днем и ночью, но никогда не было таких трагедий. Это несчастье, после которого всем придется сделать выводы и искать решения, чтобы в будущем подобное не повторилось. В Утене постоянно проходят не только ралли, но и состязания по мотокроссу, состязания на квадроциклах, джипах, состязания по слалому.

После проведения расследования и когда спасут грустные эмоции, придется говорить о будущем таких состязаний в городе. Только в этом году в городе состоялось несколько подобных автосостязаний, они привлекли множество людей. Мы - край любителей гонок на авто и мотоциклах, наши спортсмены всегда лидируют в стране, но вчерашний вечер показал, что в этом спорте опасность кроется за каждым повороте.

Большое спасибо представителям полиции, пожарных-спасателей и скорой за быструю помощь, что помогло избежать еще более печальных последствий. От имени самоуправления выражаем соболезнования близким погибшего. Пострадавшим жителям и гостям Утены мы желаем наискорейшего выздоровления", – писал Каукенас.

Fоtо: DELFI.LT

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