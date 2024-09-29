В результате масштабной поисковой операции в Казахстане были найдены двое туристов из Латвии, которые заблудились в горах Актау и потеряли связь со своей группой, сообщает LETA со ссылкой на интернет-издание "Закон.kz".

Туристы из Латвии приехали в Казахстан через туристическую компанию и начали исследовать горный массив в 44 километрах от села Басши.

Поскольку туристы находились в труднодоступной местности, связь с ними была потеряна. Ситуация осложнялась приближением ночи.

Для поиска были мобилизованы сотрудники полиции, МЧС, лесничие и волонтеры. В поисках также использовались воздушные роботы.

Туристы, которые были близки к отчаянию, наконец заметили сигнал вертолета и вскоре были найдены полицией, которая оказала им необходимую помощь и доставила в безопасное место.

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