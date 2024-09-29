В воскресенье, 29 сентября, в поезде, следовавшем из Риги в Саулкрасты, скончался пассажир, сообщили LETA в Службе скорой медицинской помощи.

В ожидании медиков поезд Рига-Скулте остановился на столичной станции Саркандаугава.

Как сообщает Cлужба скорой медицинской помощи, звонок о том, что в поезде стало плохо пассажиру, поступил 29 сентября в 18.30. Спасти жизнь пассажиру не удалось.

Также стало известно, что вечером 29 сентября из-за перебоев в электроснабжении было задержано движение поездов и нарушена работа железнодорожных переездов на участке Валмиера-Цесис, сообщила LETA представитель Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците.

В частности, поезд №. 873 Валга (16.52) – Рига (19.47) был вынуждена простоять на станции Лоде более часа.

На участке Цесис-Валмиера была нарушена работа оборудования железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки. До устранения нарушений электроснабжения движение транспорта на железнодорожных переездах организовывали связисты LDz.

К 19.30 электроснабжение частично было восстановлено, но на участке железной дороги между Цесисом и Бали по-прежнему имелись нарушения.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !