Двое туристов из Латвии, потерявшихся в горах Жетысу в районе Актау, найдены и спасены сотрудниками полиции и служб ЧС Казахстана. Об этом сообщает новостной портал Zakon.kz.

Как отметили в полиции, была проведена масштабная спасательная операция. В ведомстве отметили, что на поиски оперативно мобилизовали полицию, ДЧС, лесников и волонтеров. В операции также участвовали вертолеты и дроны.

Известно, что туристы прибыли в Казахстан через туристическую фирму и начали исследовать горный массив в 44 километрах от села Басши. Оказавшись в труднодоступной местности, они прекратили выходить на связь, что в условиях сурового горного климата и приближающейся ночи усугубляло ситуацию.

В полиции пояснили, что туристы почти отчаялись, когда услышали звук вертолета и начали подавать сигналы. Вскоре их нашли, оказали необходимую помощь и сопроводили в безопасное место.

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