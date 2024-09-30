По информации Госполиции, задержан юноша, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего. Преступление было совершено на прошлой неделе в Цесисском крае.

В пресс-центре Госполиции сообщили, что тело мужчины 1973 г.р. с признаками насильственной смерти нашли в одной из квартир Лиганте. Помимо раны на голове врачи констатировали и другие телесные повреждения.

В ходе начатого уголовного процесса полиция установила, что в квартире произошел конфликт на почве распития алкоголя, в ходе которого юноша 2004 г.р. нанес оппоненту тяжелые травмы. Нападавший и жертва были знакомы и ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за различные преступления.

Следствие по делу продолжается.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !