По информации Госполиции, задержан юноша, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего. Преступление было совершено на прошлой неделе в Цесисском крае.
В пресс-центре Госполиции сообщили, что тело мужчины 1973 г.р. с признаками насильственной смерти нашли в одной из квартир Лиганте. Помимо раны на голове врачи констатировали и другие телесные повреждения.
В ходе начатого уголовного процесса полиция установила, что в квартире произошел конфликт на почве распития алкоголя, в ходе которого юноша 2004 г.р. нанес оппоненту тяжелые травмы. Нападавший и жертва были знакомы и ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за различные преступления.
Следствие по делу продолжается.
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