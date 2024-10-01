Полиция в Гулбенском крае изъяла более 400 000 нелегальных сигарет, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции (ГП) Зане Васкане.

В рамках уголовного дела полицейские провели обыск на одном из участков в Гулбенском крае, где было изъято 423 604 сигареты без латвийских акцизных марок. Задержаны двое мужчин, 1976 и 1970 годов рождения. Одному из них 30 сентября Видземский районный суд применил меру пресечения в виде ареста, а другому — не связанную с лишением свободы меру пресечения.

Арестованный мужчина уже ранее попадал в поле зрения полиции за аналогичное преступление, уточнили в ГП.

По факту начато дело по третьей части статьи 221 Уголовного закона, касающейся незаконного хранения, перевозки или реализации табачных изделий в крупных размерах. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа, с конфискацией имущества или без таковой.

Госполиция подчеркивает, что будет и дальше активно бороться с незаконным оборотом подакцизных товаров.

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