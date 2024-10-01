В Ирландии задержан 55-летний гражданин России Фархат Батиев, у которого в ходе обыска полиция нашла и изъяла золотые слитки на сумму почти 1,4 млн евро, 400 000 евро наличными, кокаин, MDMA, а также фальшивые латвийские паспорта.

По данным ирландской прессы, общий вес золотых слитков, которые нашли в хранилище, составил 18 кг. Полиция предполагает, что золото и деньги были получены Батиевым преступным путем.

Батиеву также предъявлены обвинения в хранении наркотиков с целью их дальнейшей продажи. Всего арестованному предъявлены обвинения в десяти преступлениях, включая также отмывание денег и использование фальшивых документов (паспортов гражданина Латвии и ирландских водительских прав).

СМИ сообщают, что подозреваемый был задержан в ходе двухдневной полицейской операции, проведенной в разных районах Дублина. Также в рамках расследования этого дела в минувший понедельник Гарда задержала в Дублине женщин в возрасте 30 и 50 лет.

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