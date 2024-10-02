По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в результате драки у магазина Lats в Гробине скончался мужчина.

Как отмечают в полиции, драка произошла 20 сентября, около 20.00 на улице Витолу. Один из участников драки, получивший тяжкие телесные повреждения, был госпитализирован, но позже скончался.

Полиция начала уголовный процесс и просит отозваться свидетелей ЧП, а также водителей, у которых есть видеорегистраторы. Следствие интересуют записи от 20 сентября, за промежуток с 20.00 до 20.40.

Также полиция просит опознать лиц, изображенных на фото. Если вы опознали этих людей, просьба обращаться в полицию по телефону 63404509 (в рабочее время) или 110 (круглосуточно). Также можно писать на мейл: baiba.luka@kurzeme.vp.gov.lv.

Fоtо: Valsts policija

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