По информации Госполиции, 28 сентября, в 15.10, на перекресте улиц Авоту и Бруниниеку в Риге произошла авария: мотоциклист столкнулся с велосипедом, после чего байкер помог пострадавшему велосипедисту и оказал ему посильную помощь.