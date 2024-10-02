По информации Госполиции, 28 сентября, в 15.10, на перекресте улиц Авоту и Бруниниеку в Риге произошла авария: мотоциклист столкнулся с велосипедом, после чего байкер помог пострадавшему велосипедисту и оказал ему посильную помощь.
Полиция просит отозваться водителя мотоцикла, а также свидетелей ДТП, позвонив по телефонам: 67219765, 26467582 или 110.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь