В Паневежском и Кедайнском районах Литвы пограничники задержали двух граждан Украины. Предполагается, что они за вознаграждение пытались провезти в Западную Европу четырех гражданок Сомали.

Как отмечает Государственная пограничная служба Литвы, в минувшую субботу пограничники решили проверить в Паневежском районе автомобиль Ford Focus. Однако водитель не сбавил скорость, а попытался скрыться. Затем он оставил машину и бросился наутек, но был пойман.

Выяснилось, что 22-летний гражданин Украины отчаянно пытался избежать контакта с пограничниками, потому что в автомобиле находились иностранцы. По предварительным данным, это гражданки Сомали в возрасте 29-34 лет, у которых не было при себе документов, дающих им право на въезд и пребывание в Литве и Шенгенской зоне.

Однако нелегалки предоставили пограничникам удостоверения просителей убежища, выданные в сентябре этого года в Латвии. Они не имели право покидать Латвию, пока рассматриваются их документы.

Вечером того же дня в Кедайняйском районе Литвы задержали Renault Megane, которым управлял 48-летний гражданин Украины. Предполагается, что он сопровождал машину с нелегальными мигрантами.

По делу начато досудебное расследование. Водителям, которых отправили под арест на месяц, может грозить до шести лет лишения свободы.

Задержанные гражданки Сомали в ближайшее время будут возвращены в Латвию.

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