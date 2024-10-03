В четверг, 3 октября, в 14.50 в Риге, на пересечении улиц Медниеку и Пулкв. Бриежа произошло трагическое ДТП с участием автомобиля Bolt Drive и мотоцикла. В результате аварии погиб мотоциклист.

На место происшествия прибыли три бригады Службы неотложной медицинской помощи. Однако врачи констатировали, что травмы, полученные водителем мотоцикла, несовместимы с жизнью. В свою очередь, водитель легкового автомобиля госпитализирован.

По словам очевидцев, вероятно, автомобиль Bolt Drive выезжал с улицы Медниеку, не уступив дорогу мотоциклу, ехавшему по главной дороге — улице Пулквежа Бриежа.

По делу начат уголовный процесс, в рамках которого полиция устанавливает обстоятельства трагического дорожного инцидента.

Это уже вторая за сутки авария в Риге, в результате которой погибает мотоциклист. В минувшую среду водитель мотоцикла погиб на Вантовом мосту.

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