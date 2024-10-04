По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 4 октября ожидается переменная облачность с прояснениями. Пасмурная погода сохранится лишь в восточных районах Латвии.

Местами пройдет небольшой дождь. Дует умеренный северный ветер, вечером — безветрие. Температура воздуха +8..+13 градусов.

В Риге сегодня уменьшится облачность, без существенных осадков. Дует умеренный северный, северо-восточный ветер, воздух прогреется до +11..+12 градусов.

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