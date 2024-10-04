В пятницу около полудня из торгового центра в Резекне были эвакуированы 40 человек из-за загоревшегося бойлера, сообщило агентство LETA.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) информирует, что незадолго до 12 часов дня пожарные получили вызов на "Атбривошанас алею" в городе Резекне, где в помещении теплового узла общественного здания горел бойлер на площади десяти квадратных метров.
До прибытия VUGD 40 человек самостоятельно эвакуировались из здания.
Видео, опубликованное в социальных сетях, свидетельствует о том, что пожар произошел в торговом центре, где расположены супермаркет Maxima и другие магазины.
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