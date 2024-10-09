Белорусские должностные лица знали о том, что большое количество нелегальных мигрантов собирается пересечь границу с Латвией. Такое мнение в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) высказал начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, комментируя масштабную операцию полиции и пограничников, в ходе которой было задержано 46 нелегальных мигрантов и два перевозчика. Об этом сообщает LSM.lv.

"Без ведома белорусских должностных лиц и без их прикрытых глаз не было бы возможным, чтобы такое количество людей приехало и находилось в приграничной зоне Беларуси и незаконно пересекло границу", - заявил Пуятс.

Трое из пересекших границу мигрантов продолжают лечение в больнице, остальные 43 человека были доставлены обратно в Беларусь, все они сомалийского происхождения, сказал глава Госпогранохраны.

"Как минимум, коридор создан, но на практике также есть уверенность в том, что вся эта нелегальная миграция координируется белорусскими службами. Конечно, они сотрудничают с торговцами людьми, от которых они получают определенную плату в виде взяток, поэтому это совместное сотрудничество белорусских должностных лиц и организованной преступности", - подчеркнул Пуятс.

В последние дни увеличилось количество мигрантов, нелегально пересекающих границу.

Как сообщалось ранее,утром 8 октября в результате операции Госполиции и Госпогранохраны задержаны десятки нелегалов, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу, и курьеров. К 16.35 полиция и пограничники задержали 46 человек.

Также задержаны два возможных организатора преступления, один из которых - гражданин Беларуси, второй - гражданин Украины.

Глава Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс сообщил, что преследование нелегалов началось у границы, в Силене. В результате погони пострадали четверо нелегалов, находившихся в микроавтобусе.

Погоня продолжалась до Айзкраукльского края, где для того, чтобы остановить замаскированный под полицейский микроавтобус с нелегалам, пришлось прострелить колеса.

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