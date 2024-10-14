Даугавпилсский районный суд приговорил к 7 месяцам лишения свободы Эльдара Зарипова (1997 г.р.), который был признан виновным в нападении на почве гомофобии на Ливая Амарейна и его спутника жизни.

Суд также постановил взыскать с Зарипова в пользу потерпевшего моральную компенсацию в размере 2500 евро, а также в пользу его друга — 2000 евро.

Как уже сообщалось ранее, вечером 4 мая 2023 года в Даугавпилсе, недалеко от Стропской эстрады к гулявшим Амарейну и его другу подошел незнакомец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и попросил дать ему телефон.

На заставке телефона незнакомец (позже было установлено, что это Зарипов) увидел фотографию парня. После этого он спросил, не геи ли парни и, получив утвердительный ответ, жестоко избил Амарейна.

Пострадавшие вызвали полицию, также потерпевший написал заявление. Зарипова задержали уже 9 мая 2023 года, но уже в июле дело закрыли, т. к. в полиции посчитали, что действия хулигана не были направлены на нарушение общественного порядка. Спустя неделю — 28 июля — прокуратура Латгальского судебного округа отменила решение полиции, после чего дело возобновили.

Это первый в Латвии приговор с назначением наказания по делу о нападении на почве гомофобии.

Решение суда можно обжаловать.

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