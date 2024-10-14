В течение последних недель сотрудники Рижского Зиемельского управления полиции при содействии коллег из других подразделений задержали наркодилеров и конфисковали у них больше количество психотропных веществ.

По информации полиции, 24 сентября полицейские остановили на улице Бривибас автомобиль, водитель которого превысил допустимую скорость. Поведение мужчины заставило стражей порядка предположить, что тот находится в состоянии наркотического опьянения.

При проверке машины сотрудники полиции обнаружили в салоне пакеты с наркотиками. Всего было изъято семь пакетиков с различными таблетками и веществами (возможно, измельченный MDMA), 20 пакетиков с белым порошкообразным веществом (возможно, кокаином), четыре пакетика марихуаны (около 20 граммов), а также 2020 евро наличными.

На место происшествия были вызваны сотрудники Рижского Зиемельского управления полиции, которые задержали и доставили мужчину 2002 г.р. в управление для дальнейших следственных действий.

Во время обыска по месту жительства задержанного в Яунциемсе полиция нашла еще один пакетик с белым порошком (возможно, кокаином).

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый торговал наркотиками в Риге и окрестностях, используя Telegram.

Продолжая оперативную работу, 2 октября полиция задержала еще четверых подозреваемых, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Сначала полиция остановила для проверки автомобиль, в котором на тот момент находились трое мужчин и женщина. Среди них оказался и наркодилер (1986 г.р.), проживающий в микрорайоне Саркандаугава. В полиции отметили, что ранее мужчина был неоднократно судим за реализацию наркотиков и провел в заключении более десяти лет.

При содействии кинолога Таможенного управления Службы госдоходов с собакой были проведены обыски по месту жительства и в гараже было найдено 450 граммов амфетамина, а также электроскутер, который разыскивался как краденный.

По обоим делам начаты уголовные процессы. Изъяты наркотики направлены на экспертизу.

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