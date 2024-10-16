Непристегнутая пассажирка пострадала в ДТП, которое произошло 14 октября в Великолукском районе Псковской области России.
По данным "Псковской Ленты Новостей", авария произошла на 470-м километре трассы М-9 "Балтия". Водитель автомобиля Renaul Logan выбрал небезопасную дистанцию по отношению к движущемуся впереди грузовику Scania R-420, которым управлял гражданин Латвии.
В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка легковушки получила травмы головы, грудной клетки и живота. Причиной является то, что она была не пристегнута во время движения автомобиля. Девушку поместили в хирургическое отделение великолукской больницы.
Подробности аварии выясняются.
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