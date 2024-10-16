В Латвии погиб капитан вооруженных сил Канады Аарон Уйадеман, который был командирован в Национальные вооруженные силы Латвии. Обстоятельства его гибели не разглашаются.

Согласно официальной информации Министерства национальной обороны Канады, ЧП произошло 13 октября в Риге, в свободное от службы время. Известно, что он служил в Латвийской союзной группе усиления.

Также сообщается, что обстоятельства смерти канадца расследуются латвийской полицией при содействии с Военной полицией Канады. Поскольку расследование продолжается, дополнительной информации по этому делу пока не предоставляется.

В пресс-центре Госполиции порталу Delfi сообщили, что по делу начат уголовный процесс. Однако по какой статье, правоохранительные органы воздержались от комментариев.

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